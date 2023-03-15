В ISW рассказали, может ли инцидент с американским БпЛА стать причиной конфликта между США и рф

Американский беспилотник MQ-9 Reaper

Вчера, 14 марта, два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем в международном воздушном пространстве. Инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между рф и США.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии самолетов рф. В свою очередь Министерство обороны россии заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".

"Российские войска десятилетиями использовали тактику запугивания против американских и союзных самолетов и военно-морских кораблей на многих театрах, что не приводило к конфликту. Президенты США и россии сохраняют полную свободу выбора, как реагировать на подобные инциденты, и в таких ситуациях нет ничего автоматического в эскалации конфликта", — считают аналитики.

Они добавили, что учитывая неоднократные обязательства президента Джо Байдена избегать привлечения вооруженных сил США к прямому конфликту с россией, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание кремля вступать в войну с НАТО, нет никаких оснований для того, чтобы подобные инциденты приводили к опасной эскалации конфликта.

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Также мы писали, что Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем. Речь идет о столкновении американского беспилотника MQ-9 и российского Су-27.