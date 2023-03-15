В ISW рассказали, может ли инцидент с американским БпЛА стать причиной конфликта между США и рф
Вчера, 14 марта, два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем в международном воздушном пространстве. Инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между рф и США.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
-
Гвардиола раскрыл секрет успеха Холанда в Лиге чемпионов
-
Украинцев призывали отчитаться о доходах: кого касается
-
В россии поэтов будут судить за антивоенные стихи: детали
-
В Белом доме объяснили, зачем затопили дрон после инцидента с российским самолетом
-
ВСУ истребляют оккупантов тысячами: Генштаб обнародовал новую статистику потерь
-
Госдеп обсудил с послом россии атаку самолета России на американский дрон
-
Украинским волонтерам приходится собирать тела россиян, чтобы обменивать их на погибших бойцов ВСУ
-
Украина не примет Чемпионат мира-2030 по футболу: причины
-
В Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона
-
Саудовская Аравия отказалась продавать нефть тем странам, которые введут против нее санкции
Подробности
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил, что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии самолетов рф. В свою очередь Министерство обороны россии заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".
"Российские войска десятилетиями использовали тактику запугивания против американских и союзных самолетов и военно-морских кораблей на многих театрах, что не приводило к конфликту. Президенты США и россии сохраняют полную свободу выбора, как реагировать на подобные инциденты, и в таких ситуациях нет ничего автоматического в эскалации конфликта", — считают аналитики.
Они добавили, что учитывая неоднократные обязательства президента Джо Байдена избегать привлечения вооруженных сил США к прямому конфликту с россией, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание кремля вступать в войну с НАТО, нет никаких оснований для того, чтобы подобные инциденты приводили к опасной эскалации конфликта.
Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
Также мы писали, что Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем. Речь идет о столкновении американского беспилотника MQ-9 и российского Су-27.