В ISW розповіли, чи може інцидент з американським БпЛА стати причиною конфлікту між США та рф

Американський безпілотник MQ-9 Reaper

Вчора, 14 березня, два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі. Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між рф та США.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії літаків рф. Своєю чергою Міністерство оборони росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".

"Російські війська десятиліттями використовували тактику залякування проти американських і союзних літаків та військово-морських кораблів на багатьох театрах, що не призводило до конфлікту. Президенти США та росії зберігають повну свободу вибору, як реагувати на подібні інциденти, і в таких ситуаціях немає нічого автоматичного в ескалації конфлікту", — вважають аналітики.

Вони додали, що з огляду на неодноразові зобов'язання президента Джо Байдена уникати залучення збройних сил США до прямого конфлікту з росією, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних підстав для того, щоб подібні інциденти призводили до небезпечної ескалації конфлікту.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Також ми писали, що Міністерство оборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Йдеться про зіткнення американського безпілотника MQ-9 та російського Су-27.