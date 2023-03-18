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В ISW рассказали, как Беларусь помогает россии обходить западные санкции

18 марта 2023 08:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Беларусь уже поставляет россии электронные компоненты
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Беларусь уже поставляет в россию электронные компоненты. Эксперты прогнозируют, что подписанные недавно соглашения между двумя странами могут стать очередным механизмом во избежание россии западных санкций.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что белорусская промышленность поставляет в россию электронные компоненты, что потенциально подтверждает предварительные оценки ISW о том, что Беларусь может помочь россии избежать западных санкций.

В частности, 17 марта Лукашенко заявил, что Беларусь и россия подписали соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и производству фотошаблонов (промежуточный товар, используемый в производстве интегральных схем), что два государства разработали перечень критически важных электронных компонентов, и что белорусская промышленность уже начала снабжать неопределенную микроэлектронику российским предприятиям.

Китай использует Беларусь для обхода антироссийских санкций

В ISW ранее оценивали, что Беларусь может способствовать уклонению россии от санкций и что Китай может тайно передавать товары и/или оборудование в россию через Беларусь.

Эксперты также отмечают, что государственный департамент США наложил санкции на несколько дополнительных белорусских оборонных предприятий и усилил существующий экспортный контроль в Белоруссию с 24 февраля 2023 года.

"Но эти санкции могут быть недостаточно всеобъемлющими, чтобы помешать Беларуси присылать россии электронные компоненты, используемые в системах вооружений и других технологиях двойного назначения. Об этом Лукашенко заявил на технологическом предприятии Белорусского акционерного общества "Планар", против которого США, похоже, не ввели санкции", — говорится в отчете.

Напомним, Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров россии и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине. Также китайский лидер обсудит пути обхода санкций.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 2 марта. Стороны подписали 16 документов о сотрудничестве, которые могут помочь россии избежать некоторых западных санкций.

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