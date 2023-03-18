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В ISW розповіли, як Білорусь допомагає рф обходити західні санкції

18 березня 2023 08:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Білорусь уже постачає росії електронні компоненти
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Білорусь уже постачає до росії електронні компоненти. Експерти прогнозують, що підписані нещодавно угоди між двома країнами можуть стати черговим механізмом для уникнення росією західних санкцій

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруська промисловість постачає в росію електронні компоненти, що потенційно підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Білорусь може допомогти росії уникнути західних санкцій. 

Зокрема, 17 березня Лукашенко заявив, що Білорусь і росія підписали угоду про створення спільного білорусько-російського центру з розробки та виробництва фотошаблонів (проміжний товар, який використовується у виробництві інтегральних схем), що дві держави розробили перелік критично важливих електронних компонентів, і що білоруська промисловість вже почала постачати невизначену мікроелектроніку російським підприємствам. 

Китай використає Білорусь для обходу антиросійських санкцій

В ISW раніше оцінювали, що Білорусь може сприяти ухиленню росії від санкцій і що Китай може таємно передавати товари та/або обладнання до росії через Білорусь. 

Експерти також зазначають, що державний департамент США наклав санкції на кілька додаткових білоруських оборонних підприємств і посилив існуючий експортний контроль до Білорусі з 24 лютого 2023 року. 

"Але ці санкції можуть бути недостатньо всеосяжними, щоб перешкодити Білорусі надсилати росії електронні компоненти, які використовуються в системах озброєнь та інших технологіях подвійного призначення. Про це Лукашенко заявив на технологічному підприємстві Білоруського акціонерного товариства "Планар", проти якого США, схоже, не ввели санкцій", — йдеться у звіті. 

Нагадаємо, Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів рф та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні. Також китайський лідер обговорить шляхи обходу санкцій

Самопроголошений президент Юілорусі Олександр Лукашенко зустрівся із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном 2 березня. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.

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