В ISW рассказали, как Путин оправдывается из-за выхода из зерновой сделки

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин написал статью, в которой идет речь о выходе из зерновой инициативы. Так он решил показать свои оправдания, чтобы не ухудшить отношения со странами Африки, являющимися его партнерами.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Президент России также объяснил цель партнёрских отношений между Африкой и РФ. Он отметил продолжение "традиционно тесного сотрудничества на мировой арене".

Кроме того, он отметил торговлю РФ с экономическими партнерами Африки. Он подчеркнул важное значение "бесперебойных поставок продовольствия" для "поддержания политической стабильности африканских государств".

Обвинение Запада

В свою очередь Путин традиционно обвинил западные страны в том, что они якобы используют зерновое соглашение для своей выгоды, втягивая в это РФ, Эфиопию, Судан и Сомали.

Боится ареста МКС

"Статья Путина посвящена выходу России из зернового соглашения и атакам, которые уничтожили десятки тысяч тонн украинского зерна и украинских объектов, необходимых для транспортировки зерна в районы Африки, которые в значительной степени зависят от украинского зерна. Путин также, вероятно, пытается смягчить альтернативные расходы и смущения из-за своей невозможности лично посетить саммит БРИКС в Южной Африке из-за ордера на арест МКС", — добавили в Институте.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал новое заявление по поводу "зернового соглашения". Он призвал Россию вернуться.