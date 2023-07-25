В ISW рассказали, как Путин оправдывается из-за выхода из зерновой сделки
Российский диктатор Владимир Путин написал статью, в которой идет речь о выходе из зерновой инициативы. Так он решил показать свои оправдания, чтобы не ухудшить отношения со странами Африки, являющимися его партнерами.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
О чем статья
Президент России также объяснил цель партнёрских отношений между Африкой и РФ. Он отметил продолжение "традиционно тесного сотрудничества на мировой арене".
Кроме того, он отметил торговлю РФ с экономическими партнерами Африки. Он подчеркнул важное значение "бесперебойных поставок продовольствия" для "поддержания политической стабильности африканских государств".
Обвинение Запада
В свою очередь Путин традиционно обвинил западные страны в том, что они якобы используют зерновое соглашение для своей выгоды, втягивая в это РФ, Эфиопию, Судан и Сомали.
Боится ареста МКС
"Статья Путина посвящена выходу России из зернового соглашения и атакам, которые уничтожили десятки тысяч тонн украинского зерна и украинских объектов, необходимых для транспортировки зерна в районы Африки, которые в значительной степени зависят от украинского зерна. Путин также, вероятно, пытается смягчить альтернативные расходы и смущения из-за своей невозможности лично посетить саммит БРИКС в Южной Африке из-за ордера на арест МКС", — добавили в Институте.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал новое заявление по поводу "зернового соглашения". Он призвал Россию вернуться.