В ISW розповіли, як Путін виправдовується через вихід із зернової угоди

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін написав статтю, в якій йдеться про вихід із зернової ініціативи. Так він вирішив показати свої виправдання, аби не погіршити стосунків з країнами Африки, які є його партнерами.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Президент Росії також пояснив мету партнерських відносин між Африкою та РФ. Він наголосив на продовженні "традиційно тісної співпраці на світовій арені".

Крім того, він зауважив на торгівлі РФ з економічними партнерами Африки. Він відзначив важливе значення "безперебійного постачання продовольства" для "підтримки політичної стабільності африканських держав".

Звинувачення Заходу

Своєю чергою Путін традиційно звинуватив західні країни в тому, що вони начебто використовують зернову угоду для своєю вигоди, втягуючи в це РФ, Ефіопію, Судан і Сомалі.

Боїться арешту МКС

"Стаття Путіна присвячена виходу Росії з зернової угоди та атакам, які знищили десятки тисяч тонн українського зерна та українських об’єктів, необхідних для транспортування зерна в райони Африки, які значною мірою залежать від українського зерна. Путін також, ймовірно, намагається пом’якшити альтернативні витрати та збентеження через свою неможливість особисто відвідати саміт БРІКС у Південній Африці через ордер на арешт МКС", — додали в Інституті.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зробив нову заяву щодо "зернової угоди". Він закликав Росію повернутися.