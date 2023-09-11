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В ISW рассказали, какую должность занял одиозный генерал Суровикин

11 сентября 2023 07:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW рассказали, какую должность занял одиозный генерал Суровикин
Российский генерал Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский генерал Сергей Суровикин, судьба которого долгое время оставалась неопределенной из-за его связей с ЧВК "Вагнер", занял новую должность. Теперь он будет исполнять обязанности председателя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества независимых государств.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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"Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал армии Сергей Суровикин, ранее связанный с ЧВК "Вагнер", стал главой Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ", — сообщают аналитики ISW.

В Институте рассказали, что несколько малоизвестных и местных российских СМИ 10 сентября сообщили, что Совет министров обороны СНГ единогласно проголосовал за назначение Суровикина главой комитета противовоздушной обороны и отметил, что теперь Суровикин будет отвечать за надзор за функционированием объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

В свою очередь, более массовые и связанные с Кремлем СМИ не сообщали о новом назначении Суровикина и вообще не упоминали его после того, как 23 августа президент России Владимир Путин уволил его с должности командующего ВКС.

Ранее ISW оценивало, что переход Суровикина на руководящий пост в СНГ согласуется с предыдущими моделями российского военного руководства перемещения опальных и неэффективных командиров на периферийные должности, далекие от Украины, без полного увольнения их из российской армии.

Также мы сообщали, что появилось первое фото одиозного российского генерала Сергея Суровикина после того, как в отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело. В России его подозревают в поддержке мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Напомним, ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют устранение опального генерала, имевшего тесные связи с бунтовщиком Евгением Пригожиным.

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