В ISW розповіли, яку посаду обійняв одіозний генерал Суровікін

Російський генерал Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ

Російський генерал Сергій Суровікін, доля якого довгий час лишалася невизначеною через його зв'язки з ПВК "Вагнер", обійняв нову посаду. Тепер він виконуватиме обов'язки голови Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності незалежних держав.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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"Колишній командувач Повітряно-космічними силами (ВКС) Росії, генерал армії Сергій Суровікін, раніше пов'язаний з ПВК "Вагнер", став головою Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони СНД", — повідомляють аналітики ISW.

В Інституті розповіли, що декілька маловідомих і місцевих російських ЗМІ 10 вересня повідомили, що Рада міністрів оборони СНД одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони та зазначила, що тепер Суровікін відповідатиме за нагляд за функціонуванням об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

Своєю чергою масовіші та пов’язані з Кремлем ЗМІ не повідомляли про нове призначення Суровікіна і взагалі не згадували його після того, як 23 серпня президент Росії Володимир Путін звільнив його з посади командувача ВКС.

Раніше ISW оцінювало, що перехід Суровікіна на керівну посаду в СНД узгоджується з попередніми моделями російського військового керівництва переміщення опальних і неефективних командирів на периферійні посади, далекі від України, без повного звільнення їх із російської армії.

Також ми повідомляли, з'явилося перше фото одіозного російського генерала Сергія Суровікіна після того, як щодо нього в РФ було відкрито кримінальну справу. В Росії його підозрюють у підтримці заколоту Євгенія Пригожина в червні 2023 року.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу в телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна — генерал-полковника Віктора Афзалова — наголосила, що таким чином у Кремлі маскують усунення опального генерала, який мав тісні зв'язки з бунтівником Євгенієм Пригожиним.