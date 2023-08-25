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В ISW рассказали о циничном "некрологе" Путина по Пригожину

25 августа 2023 07:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW рассказали о циничном "некрологе" Путина по Пригожину
Президент России Владимир Путин. Фото: росЗМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Диктатор России Путин произнес краткую речь, в которой отдал дань уважения погибшему Пригожину. При этом он отметил "серьезные ошибки", которые тот допустил.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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"Путин изобразил Пригожина своим верным подчиненным вплоть до его смерти, несмотря на вооруженное восстание. Он назвал Пригожина "тяжелой судьбой", в которой он совершил "серьезные ошибки"", — рассказали в Институте.

При этом Путин отметил, что знает Пригожина с начала 90-х годов. Он также заявил, что Пригожин "достиг необходимых результатов и для себя, и для того, о чем я (Путин. — Ред.) его просил для общего дела, как и в эти последние месяцы" .

Заслуг недостаточно, нужна лояльность

Аналитики ISW отметили, что речь Путина в значительной степени подтверждает их предварительный тезис о том, что Пригожин не собирался устранить Путина во время его восстания 24 июня. Он считал себя лояльным президенту РФ, пытаясь заставить его уволить российское военное руководство, как он того требовал.

Российский инсайдерский источник со ссылкой на неназванное лицо, знавшее Пригожина, утверждал, что Пригожин был уверен, что Путин его простит. Вероятно, лидер наемников недооценил, сколь серьезно его восстание унизило Путина лично. Пригожин также, по всей видимости, переоценил ценность собственной лояльности к Путину.

Напомним, Чиновники США и других западных стран считают, что взрыв на борту самолета предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина стал причиной авиакатастрофы. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли.

Также мы писали, что американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа.

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