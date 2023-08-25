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В ISW розповіли про цинічний "некролог" Путіна по Пригожину

25 серпня 2023 07:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ISW розповіли про цинічний "некролог" Путіна по Пригожину
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Диктатор Росії Путін виголосив коротку промову, в якій віддав данину поваги загиблому Пригожину. При цьому він наголосив на "серйозних помилках", яких той припустився.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). 

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"Путін зобразив Пригожина своїм вірним підлеглим аж до його смерті, незважаючи на збройне повстання. Він назвав Пригожина "важкою долею", в якій він зробив "серйозні помилки"", — розповіли в Інституті.

При цьому Путін зазначив, що знає Пригожина з початку 1990-х років. Він також заявив, що Пригожин "досяг необхідних результатів і для себе, і для того, про що я (Путін. - Ред.) його просив для спільної справи, як і в ці останні місяці".

Заслуг недостатньо, потрібна лояльність

Аналітики ISW зазначили, що промова Путіна значною мірою підтверджує їх попередню тезу про те, що Пригожин не мав наміру усунути Путіна під час його повстання 24 червня. Він вважав себе лояльним до президента РФ, намагаючись змусити його звільнити російське військове керівництво, як він того вимагав.

Російське інсайдерське джерело з посиланням на неназвану особу, яка знала Пригожина, стверджувало, що Пригожин був упевнений, що Путін його пробачить. Ймовірно, лідер найманців недооцінив, наскільки серйозно його повстання принизило Путіна особисто. Пригожин також, очевидно, переоцінив цінність власної лояльності до Путіна.

Нагадаємо, Посадовці США та інших західних країн вважають, що вибух на борту літака ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, став причиною авіакатастрофи. Зазначимо, що всі пасажири та екіпаж повітряного судна загинули.

Також ми писали, що американські посадовці вважають, що літак, в якому було керівництво злочинної організації "Вагнер", можливо, збила ракета з території РФ. Авіакатастрофа сталася ввечері 23 серпня.

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