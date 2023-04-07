В Италии узнали, почему на статуе Богородицы появляются "кровавые" слезы

Статуя в Италии

На берегу озера Браччано в итальянском регионе Лацио статуя Девы Марии ежемесячно плачет "кровавыми" слезами. Исследователи узнали, с чем это связано.

Об этом сообщает La Repubblica.

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В первых результатах исследования говорится, что появляющаяся на лице статуи жидкость "совместима со свиной кровью".

В последние пять лет третьего числа каждого месяца к статуе Девы Марии, которую привезла и установила 53-летняя предпринимательница сицилийского происхождения Мария Джузеппа Скарпулла, известная как Гизелла Кардия, происходят многолюдные паломничества.

Она называет себя провидицей и подчеркивает, что с тех пор как статуя Девы Марии начала плакать "кровавыми" слезами, она получает от Богородицы откровения.

Люди, желающие увидеть статую, должны оплатить вход на территорию 50 евро.

Кроме финансовых доходов, паломничества принесли женщине телевизионную популярность. Кардию приглашали к участию в различных программах.

"Я оставила свою карьеру, теперь я работаю ради царства небесного", — говорила Кардия.

Такое "служение" с экономической выгодой явилось основанием для исследования. Его начала епархия Чивита-Кастеллана и местная прокуратура. Для расследования взяли жидкость, появляющуюся на деревянной скульптуре.

По предварительным результатам, по "консистенции, цвету и плотности" — это свиная кровь.

Напомним, в Бразилии вчера, 10 февраля, молния попала в 39-метровую статую Христа-Спасителя. Явление успели зафиксировать.

Также мы писали, что на острове Пасхи, на дне высохшего вулканического озера, нашли ранее неизвестную скульптуру моаи. Как статуя очутилась на дне озера, никто не знает, но ученые предполагают, что это не последняя находка в этом месте.