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В Італії дізналися, чому на статуї Богородиці з'являються "криваві" сльози

7 квітня 2023 08:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Статуя в Італії
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На березі озера Браччано в італійському регіоні Лаціо статуя Діви Марії щомісяця плаче "кривавими" сльозами. Дослідники дізналися, з чим це пов'язано.

Про це повідомляє La Repubblica.

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Деталі

У перших результатах дослідження йдеться, що рідина, яка з’являється на обличчі статуї, "сумісна зі свинячою кров'ю".

Протягом останніх п’яти років третього числа кожного місяця до статуї Діви Марії, яку привезла і встановила 53-річна підприємниця сицилійського походження Марія Джузеппа Скарпулла, відома як Гізелла Кардія, відбуваються багатолюдні паломництва.

Вона називає себе провидицею та наголошує, що відколи статуя Діви Марії почала плакати "кривавими" сльозами, вона отримує від Богородиці одкровення.

Люди, які хочуть побачити статую, повинні сплатити за вхід на територію 50 євро.

Окрім фінансових прибутків, паломництва принесли жінці телевізійну популярність. Кардію запрошували до участі в різноманітних програмах.

"Я залишила свою кар'єру, тепер я працюю заради царства небесного", — говорила Кардія.

Таке "служіння" з економічною вигодою стало підставою для дослідження. Його розпочала єпархія Чівіта-Кастеллана та місцева прокуратура. Для розслідування взяли рідину, що з’являється на дерев’яній скульптурі.

За попередніми результатами, за "консистенцією, кольором і щільністю" — це свиняча кров.

Нагадаємо, у Бразилії вчора, 10 лютого, блискавка влучила у 39-метрову статую Христа-Спасителя. Явище встигли зафіксувати.

Також ми писали, що на острові Пасхи, на дні висохлого вулканічного озера, знайшли раніше невідому скульптуру моаї. Як статуя опинилася на дні озера, ніхто не знає, але вчені припускають, що це не остання знахідка у цьому місці.

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