В Италии дорожают макароны: при чем здесь война в Украине

Производство макарон в Италии. Фото: REUTERS

Италия обеспокоена: в стране на 20% подорожал национальный продукт. Ситуация с макаронами настолько испугала власть, что министр предпринимательства Италии Адольфо Урсо созвал заседание специальной комиссии.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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Производители макаронных изделий утверждают, что есть куча факторов, которые приводят к подорожанию продукта. В первую очередь речь идет о дорогом электричестве, нарушенной сети поставок и инфляции.

Макароны и война в Украине

Аналитики говорят, что Италия изрядно ощутила на себе и последствия вторжения России в Украину.

"Макаронные изделия, которые сегодня лежат на полках, были сделаны несколько месяцев назад, когда твердая пшеница была закуплена по высоким ценам и с затратами на энергию в разгар кризиса", — объявил итальянский гастрономический профессор Микеле Криппа.

Министр предпринимательства Италии Адольфо Урсо отметил, что вне зависимости от исхода спора, потребители все равно выиграют. Ведь многие компании уже успели заявить, что рост цен на макаронные изделия носит временный характер.

Напомним, министерство иностранных дел Италии обратилось к своим гражданам, находящимся в Украине. Просит их срочно уехать, а также воздержаться от поездок в страну. Причина — участившиеся в последние недели ракетные атаки со стороны РФ.