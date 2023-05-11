Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Італії дорожчають макарони: до чого тут війна в Україні arrow

В Італії дорожчають макарони: до чого тут війна в Україні

11 травня 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Італії дорожчають макарони: до чого тут війна в Україні
Виробництво макаронів в італії. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Італія занепокоєна: в країні на 20% подорожчав національний продукт. Ситуація з макаронами настільки налякала владу, що міністр підприємництва Італії Адольфо Урсо скликав засідання спеціальної комісії.

Про це пише видання The Washington Post.

Читайте також:

Споживачі звинуватили виробників у спекуляції та подали офіційну скаргу з вимогою провести розслідування. 

Натомість виробники макаронних виробів стверджують, що є купа факторів, які  призводять до подорожчання продукту. Насамперед йдеться про дорогу електрику, порушену мережу постачання та інфляцію. 

Макарони і війна в Україні

Аналітики кажуть, що Італія добряче відчула на собі і наслідки вторгнення Росії в Україну.  

"Макаронні вироби, які сьогодні лежать на полицях, були зроблені кілька місяців тому, коли тверда пшениця була закуплена за високими цінами і з витратами на енергію в розпал кризи", — оголосив італійський професор гастрономії Мікеле Кріппа.

Міністр підприємництва Італії Адольфо Урсо зазначив, що незалежно від результату суперечки, споживачі все одно виграють. Адже чимало компаній вже встигли заявити, що зростання цін на макаронні вироби має тимчасовий характер.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Італії звернулася до своїх громадян, які перебуваютьв Україні. Просить їх терміново виїхати, а також утриматися від поїздок в країну. Причина — ракетні атаки з боку РФ, які почастішали останніми тижнями.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB