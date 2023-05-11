В Італії дорожчають макарони: до чого тут війна в Україні

Виробництво макаронів в італії. Фото: REUTERS

Італія занепокоєна: в країні на 20% подорожчав національний продукт. Ситуація з макаронами настільки налякала владу, що міністр підприємництва Італії Адольфо Урсо скликав засідання спеціальної комісії.

Про це пише видання The Washington Post.

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Натомість виробники макаронних виробів стверджують, що є купа факторів, які призводять до подорожчання продукту. Насамперед йдеться про дорогу електрику, порушену мережу постачання та інфляцію.

Макарони і війна в Україні

Аналітики кажуть, що Італія добряче відчула на собі і наслідки вторгнення Росії в Україну.

"Макаронні вироби, які сьогодні лежать на полицях, були зроблені кілька місяців тому, коли тверда пшениця була закуплена за високими цінами і з витратами на енергію в розпал кризи", — оголосив італійський професор гастрономії Мікеле Кріппа.

Міністр підприємництва Італії Адольфо Урсо зазначив, що незалежно від результату суперечки, споживачі все одно виграють. Адже чимало компаній вже встигли заявити, що зростання цін на макаронні вироби має тимчасовий характер.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Італії звернулася до своїх громадян, які перебуваютьв Україні. Просить їх терміново виїхати, а також утриматися від поїздок в країну. Причина — ракетні атаки з боку РФ, які почастішали останніми тижнями.