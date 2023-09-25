В Италии умер "последний крестный отец" мафии "Коза ностра"

Маттео Мессина Денаро. Фото: google.com

В Италии умер лидер сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро. У него была онкология.

Об этом сообщает The Guardian.

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Мэр центрального итальянского города Л'Аквила рассказал, что 61-летний "последний крестный отец" умер в больнице после обострения его болезни. По его словам, эта смерть ставит точку в истории о насилии и крови.

Что известно о Маттео Мессине Денаро

Он родился в 1962 году в Кастельветрано, Сицилия. Денаро занимался семейным бизнесом и стал создателем нелегальной многомиллиардной империи в области переработки отходов, ветроэнергетики и розничной торговли. В 2002 году его приговорили к пожизненному заключению.

Лидер "Коза ностры" был самым разыскиваемым боссом мафии в Италии и скрывался от правосудия в течение 30 лет.

Напомним, итальянская военная полиция обнаружила секретный бункер, который, возможно, использовал Маттео Мессина Денаро, "последний крестный отец" сицилийской мафии.

Также мы писали, что 16 января, в Италии арестовали босса мафии, который скрывался от полиции 30 лет.