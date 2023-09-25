В Італії помер "останній хрещений батько" мафії "Коза ностра"

Маттео Мессіна Денаро. Фото: google.com

В Італії помер лідер сицилійського мафіозного клану "Коза ностра" Маттео Мессіна Денаро. У нього була онкологія.

Про це повідомляє The Guardian.

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Смерть лідера "Коза ностри"

Мер центрального італійського міста Л'Аквіла розповів, що 61-річний "останній хрещений батько" помер у лікарні після загострення його хвороби. За його словами, ця смерть ставить крапку в історії про насильство та кров.

Що відомо про Маттео Мессіні Денаро

Він народився у 1962 році у Кастельветрано, Сицилія. Денаро займався сімейним бізнесом і став творцем нелегальної багатомільярдної імперії у сферах переробки відходів, вітроенергетики та роздрібної торгівлі. У 2002 році його засудили до довічного ув'язнення.

Лідер "Коза ностри" був найрозшукуванішим босом мафії в Італії та переховувався від правосуддя протягом 30 років.

Нагадаємо, італійська військова поліція виявила секретний бункер, який, можливо, використовував Маттео Мессіна Денаро, "останній хрещений батько" сицилійської мафії.

Також ми писали, що 16 січня, в Італії заарештували боса мафії, який ховався від поліції 30 років.