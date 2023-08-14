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В Италии пограничный городок накрыл селевой поток: есть пропавшие без вести

14 августа 2023 17:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Италии пограничный городок накрыл селевой поток: есть пропавшие без вести
Последствия селевого потока. Фото: CTV News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Cелевый поток накрыл небольшой итальянский городок Бардонеккия в Пьемонте на границе с Францией. Это произошло в ночь на понедельник, 14 августа. Причиной бедствия стало оползень в горах.

Об этом сообщило издание Ansa.

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Как отмечается, вечером, 13 августа, протекающий через город поток неожиданно превратился в бурную реку из грязи, которая сносила все на своем пути. Причиной тому стал оползень высоко в горах.

В результате аномалии около сотни жителей города пришлось провести ночь в эвакуации, поскольку их дома были повреждены. Уже утром спасатели сообщили, что спасли шестерых из фургона, который снесло потоком. Они также продолжают поиски вероятных жертв стихии.

На данный момент пропавшими без вести числятся пять человек. Спасательные службы также выясняют масштабы нанесенного ущерба в зоне, где прошел селевой поток. Многие мосты пока непроездны.

Ранее мы сообщали, что мощный торнадо бушевал на итальянском острове Пантеллерия. В результате стихии погибли два человека, еще девять — получили ранения.

Напоминаем, в Индии произошел оползень , в результате которого несколько автомобилей и пассажирский автобус оказался под завалами. Известно, что всего пострадали более 40 человек, также несколько человек погибли.

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