Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Італії прикордонне містечко накрив селевий потік: є зниклі безвісті arrow

В Італії прикордонне містечко накрив селевий потік: є зниклі безвісті

14 серпня 2023 17:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Італії прикордонне містечко накрив селевий потік: є зниклі безвісті
Наслідки селевого потоку. Фото: CTV News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Cелевий потік накрив невелике італійське містечко Бардонеккія у П’ємонті, що на кордоні з Францією. Це сталося у ніч проти понеділка, 14 серпня. Причиною лиха став зсув ґрунту в горах.

Про це повідомило видання Ansa.

Читайте також:

Владі довелося евакуювати десятки людей

Як зазначається, ввечері, 13 серпня, потік, який протікає через місто, несподівано перетворився на бурхливу річку з грязюки, яка зносила все на своєму шляху. Причиною цьому став зсув ґрунту високо у горах.

Внаслідок аномалії близько сотні мешканців міста довелося провести ніч в евакуації оскільки їхні будинки були пошкоджені. Вже вранці рятувальники повідомили, що врятували шістьох людей із фургона, який знесло потоком. Вони також продовжують пошуки можливих жертв стихії.

На даний момент зниклими без вісті вважаються п’ятеро людей. Рятувальні служби також з’ясовують масштаби завданої шкоди у зоні, де пройшов селевий потік. Багато мостів наразі непроїзні.

Раніше ми повідомляли, що потужний торнадо вирував на італійському острові Пантеллерія. У результаті стихії загинуло двоє людей, ще дев'ятеро — отримали поранення.

Нагадуємо, в Індії стався зсув ґрунту, внаслідок якого декілька автомобілі та пасажирський автобус опинился під завалами. Відомо, що всього постраждало понад 40 осіб, також декілька людей загинуло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз