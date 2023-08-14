В Італії прикордонне містечко накрив селевий потік: є зниклі безвісті

Наслідки селевого потоку. Фото: CTV News

Cелевий потік накрив невелике італійське містечко Бардонеккія у П’ємонті, що на кордоні з Францією. Це сталося у ніч проти понеділка, 14 серпня. Причиною лиха став зсув ґрунту в горах.

Про це повідомило видання Ansa.

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Владі довелося евакуювати десятки людей

Як зазначається, ввечері, 13 серпня, потік, який протікає через місто, несподівано перетворився на бурхливу річку з грязюки, яка зносила все на своєму шляху. Причиною цьому став зсув ґрунту високо у горах.

Внаслідок аномалії близько сотні мешканців міста довелося провести ніч в евакуації оскільки їхні будинки були пошкоджені. Вже вранці рятувальники повідомили, що врятували шістьох людей із фургона, який знесло потоком. Вони також продовжують пошуки можливих жертв стихії.

На даний момент зниклими без вісті вважаються п’ятеро людей. Рятувальні служби також з’ясовують масштаби завданої шкоди у зоні, де пройшов селевий потік. Багато мостів наразі непроїзні.

Раніше ми повідомляли, що потужний торнадо вирував на італійському острові Пантеллерія. У результаті стихії загинуло двоє людей, ще дев'ятеро — отримали поранення.

Нагадуємо, в Індії стався зсув ґрунту, внаслідок якого декілька автомобілі та пасажирський автобус опинился під завалами. Відомо, що всього постраждало понад 40 осіб, також декілька людей загинуло.