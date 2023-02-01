Нежелательные отношения не могут быть навязаны — в Италии суд разрешил детям не видеться с бабушками и дедушками

В суде считают, что нежелательные отношения не могут быть навязаны

Верховный суд Италии постановил, что дети не обязаны видеть своих бабушек и дедушек, если они этого не хотят. Нежелательные отношения не могут быть навязаны.

Об этом пишет The Guardians.

Решение суда в Италии

Решение Верховного кассационного суда касается апелляции родителей двоих детей на решение суда низшей инстанции, который заставил детей проводить время с бабушкой и дедушкой.

Многолетнее дело было инициировано бабушкой и дедушкой по родительской линии, которые обратились в суд по делам несовершеннолетних в Милане, жалуясь на то, что они не могут встретиться с детьми "из-за препятствий, установленных родителями", с которыми они были в ссоре из-за семейного конфликта.

Бабушка и дедушка выиграли как в суде по делам несовершеннолетних, так и в апелляционном суде Милана, который в 2019 году разрешил встречи между ними и детьми в присутствии социального работника. Тогда суд предупредил родителей о потенциальном психологическом вреде для детей из-за лишения их возможности видеться с их родственниками.

Родители утверждали, что детям не нравятся встречи из-за длительной напряженности в семье, и поэтому обратились в Верховный суд с требованием отменить это решение.

Таким образом, суд постановил, что интересы детей должны преобладать над интересами бабушек и дедушек и что "нежелательные отношения" не могут быть навязаны, тем более если дети "способны к проницательности" и достигли 12-летнего возраста. .

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