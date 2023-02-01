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В Італії суд дозволив дітям не хотіти візитів з бабусями і дідусями

1 лютого 2023 21:12
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Небажані стосунки не можуть бути нав’язані — в Італії суд дозволив дітям не бачитися з бабусями і дідусями
У суді вважають, що небажані стосунки не можуть бути нав’язані
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Верховний суд Італії постановив, що діти не зобов’язані бачити своїх бабусь і дідусів, якщо вони цього не хочуть. Небажані стосунки не можуть бути нав’язані.

Про це пише The Guardians

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Рішення суду в Італії

Рішення Верховного касаційного суду стосується апеляції батьків двох дітей на рішення суду нижчої інстанції, який примусив дітей проводити час із бабусею та дідусем. 

Багаторічна справа була ініційована бабусею та дідусем по батьківській лінії, які звернулися до суду у справах неповнолітніх у Мілані, скаржачись на те, що вони не можуть зустрітися з дітьми "через перешкоди, встановлені батьками", з якими вони були в сварці через сімейний конфлікт. 

Бабуся та дідусь виграли як у суді у справах неповнолітніх, так і в апеляційному суді Мілана, який у 2019 році дозволив зустрічі між ними та дітьми в присутності соціального працівника. Тоді суд попередив батьків про потенційну психологічну шкоду для дітей через позбавлення їх можливості бачитися з їхніми родичами.

Батьки стверджували, що дітям не подобаються зустрічам через тривалу напруженість у родині, і тому звернулися до Верховного суду з вимогою скасувати це рішення.

Таким чином, суд постановив, що інтереси дітей мають переважати над інтересами бабусь і дідусів і що "небажані стосунки" не можуть бути нав’язані, тим більше, якщо діти "здатні до проникливості" та досягли 12-річного віку. .

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що одесит подав позов за використання його фото у Facebook і виграв. У суді зобов'язали "Київстар" знайти порушника. 

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