В Италии впервые установили протез клапана в сердце, которое продолжало биться во время операции

Врачи

В Италии впервые в мире имплантировали протез митрального клапана — одного из сердечных клапанов, регулирующего поток крови из левого предсердия в левый желудочек — в сердце пациента. Оно продолжало биться во время операции.

Об этом сообщили Mole24 и Ansa.

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Искусственный клапан Epygon был разработан французскими и итальянскими исследователями. Первую успешную операцию на митральном клапане сердца сделали в туринской больнице "Молинетт".

Протез сможет помогать пациентам, которым запрещено делать операцию на открытом сердце, во время которой его останавливают, а человека подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Клапан установили 62-летней женщине, страдавшей тяжелой формой митральной недостаточности — порок сердца, при котором кровь при сокращении из-за неполного смыкания движется в обратном направлении.

После операции врачи сообщили об "отличных" результатах. По их словам, через пять дней после госпитализации женщину уже перевели в реабилитационный центр.

Клапан Epygon был назван протезом будущего кардиохирургии. Он облегчит операции на сердце и подарит надежду людям, которым было бы очень сложно пережить стандартную операцию.

Напомним, сегодня утром, 20 марта, в Житомире была проведена сверхсложная операция — трансплантация сердца. Украинские врачи из Института сердца спасли молодую девушку с редкой группой крови.

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