В Італії вперше встановили протез клапана у серце, яке продовжувало битися під час операції

Лікарі

В Італії уперше в світі імплантували протез мітрального клапана — одного із серцевих клапанів, що регулює потік крові з лівого передсердя у лівий шлуночок — у серце пацієнта. Воно продовжувало битися під час операції.

Про це повідомили Mole24 та Ansa.

Деталі

Штучний клапан Epygon розробили французькі та італійські дослідники. Першу успішну операцію на мітральному клапані серця зробили у туринський лікарні "Молінетт".

Протез зможе допомагати пацієнтам, яким заборонено робити операцію на "відкритому серці", під час якої його зупиняють, а людину підключають до апарату штучної вентиляції легенів.

Клапан встановили 62-річній жінці, яка страждала на важку форму мітральної недостатності — вада серця, при якому кров при скороченні через неповне змикання рухається в зворотному напрямку.

Після операції лікарі повідомили про "відмінні" результати. За їхніми словами, через п'ять днів після госпіталізації жінку вже перевели до реабілітаційного центру.

Клапан Epygon назвали протезом майбутнього кардіохірургії. Він полегшить операції на серці та подарує надію людям, яким було б надзвичайно складно пережити стандартну операцію.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 20 березня, у Житомирі провели надскладну операцію — трансплантацію серця. Українські лікарі з Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.

Також ми писали, що у США 65-річний чоловік, якого медики оголосили мертвим, виявився живим. Дочці вдалося врятувати батька від помилки медиків.

Додамо, у Львові лікують хлопчика із важкою формою раку, якого з Нової Каховки, що на Херсонщині, транспортували до лікарні святого Миколая у Львові. Через хворобу 6-річний пацієнт важив лише 15 кілограмів.