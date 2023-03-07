В Италии столкнулись два военных самолета: пилоты погибли
Во вторник, 7 марта, в Италии в муниципалитете Гуидония-Монтелелио, близ Рима, в воздухе во время учебной миссии столкнулись два военных самолета. Два пилота погибли.
Об этом сообщают военно-воздушные силы Италии.
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Что известно
"Авиакатастрофа: сегодня вблизи Гуидонии во время выполнения учебной миссии разбились самолеты. По неизвестным причинам они столкнулись и упали", — пишет пресс-служба.
#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una mission addestrativa.— Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) 7 марта 2023
При потере ancora no note sarebbero entrati in collisione precipitando.
И 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.
Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg
Один из самолетов упал на соседний газон в аэропорту, второй врезался в стоящую в городе Кольфиорито машину. Сообщается, что в результате столкновения двое пилотов погибли.
Guidonia : due ultraleggeri si scontrano e precipitano sulle abitazioni 😱 due vittime , i piloti pic.twitter.com/6clIxNxFyK— me🤷♀️ Poveri Noi🥲 🇮🇹 (@arianna_enea) March 7, 2023
Scontro tra aerei militari a Gudidonia, morti i due piloti: uno è precipitato in un campo, l'altro tra le case #incidente #Guidonia #localteam pic.twitter.com/ACYKs9avs6— Local Team (@localteamtv) March 7, 2023
Премьер Италии Джорджия Мэлони выразила соболезнования семьям погибших пилотов.
"Известно о гибели двух пилотов ВВС в авиакатастрофе, произошедшей в Гвидонии, неподалеку от Рима. От имени правительства выражаю глубочайшие соболезнования семьям, коллегам 60-го штурмового отряда и всему корпусу ВВС. Наши молитвы ими", — заявила премьер.
La morte dei due piloti dell'Aeronautica Militare, соперничают на неincidente aereo avvenuto в Guidonia, или riempie di dolore. A nom del Governo esprimo profonde condoglianze и vicinanza alle famiglie, и colleghi и all'Aeronautica Militare. A loro vanno le nuestro preghiere.– Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 7, 2023
Напомним, во временно оккупированном Енакиево Донецкой области произошло падение военного самолета, вероятно, Су-34. В социальных сетях появились фотографии последствий инцидента, а очевидцы утверждают, что оба пилота успели катапультироваться.
Фото: news.italy24.press