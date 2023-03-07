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В Італії зіткнулися два військові літаки: пілоти загинули

7 березня 2023 17:03
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Наслідки падіння літаків в Італії
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У вівторок, 7 березня, в Італії у муніципалітеті Гуідонія-Монтечеліо, що поблизу Рима, у повітрі під час навчальної місії зіткнулися два військових літаки. Два пілоти загинули. 

Про це повідомляють військово-повітряні сили Італії.

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Що відомо

"Авіакатастрофа: сьогодні поблизу Гуідонії під час виконання навчальної місії розбилися літаки. З поки що невідомих причин вони зіткнулися та впали", — пише пресслужба.

Один з літаків упав на сусідній газон в аеропорту, другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито. Повідомляється, що унаслідок зіткнення двоє пілотів загинули.

 падіння літаків в Італії

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття сім'ям загиблих пілотів.

"Відомо про загибель двох пілотів ВПС в авіакатастрофі, що сталася у Гвідонії, неподалік Рима. Від імені уряду висловлюю найглибші співчуття сім'ям, колегам 60-го штурмового загону і всьому корпусу ВПС. Наші молитви ними", — заявила прем'єр.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Єнакієво Донецької області сталося падіння військового літака, ймовірно, Су-34. У соціальних мережах з'явилися фотографії наслідків інциденту, а очевидці стверджують, що обидва пілоти встигли катапультуватися.

Фото: news.italy24.press

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