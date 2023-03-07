В Італії зіткнулися два військові літаки: пілоти загинули
У вівторок, 7 березня, в Італії у муніципалітеті Гуідонія-Монтечеліо, що поблизу Рима, у повітрі під час навчальної місії зіткнулися два військових літаки. Два пілоти загинули.
Про це повідомляють військово-повітряні сили Італії.
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Що відомо
"Авіакатастрофа: сьогодні поблизу Гуідонії під час виконання навчальної місії розбилися літаки. З поки що невідомих причин вони зіткнулися та впали", — пише пресслужба.
#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.— Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023
Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.
I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.
Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg
Один з літаків упав на сусідній газон в аеропорту, другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито. Повідомляється, що унаслідок зіткнення двоє пілотів загинули.
Guidonia : due ultraleggeri si scontrano e precipitano sulle abitazioni 😱 due vittime , i piloti pic.twitter.com/6clIxNxFyK— me🤷♀️ Poveri Noi🥲 🇮🇹 (@arianna_enea) March 7, 2023
Scontro tra aerei militari a Gudidonia, morti i due piloti: uno è precipitato in un campo, l'altro tra le case #incidente #Guidonia #localteam pic.twitter.com/ACYKs9avs6— Local Team (@localteamtv) March 7, 2023
Прем'єр Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття сім'ям загиблих пілотів.
"Відомо про загибель двох пілотів ВПС в авіакатастрофі, що сталася у Гвідонії, неподалік Рима. Від імені уряду висловлюю найглибші співчуття сім'ям, колегам 60-го штурмового загону і всьому корпусу ВПС. Наші молитви ними", — заявила прем'єр.
La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie di dolore. A nome del Governo esprimo profonde condoglianze e vicinanza alle famiglie, ai colleghi e all’Aeronautica Militare. A loro vanno le nostre preghiere.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 7, 2023
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Єнакієво Донецької області сталося падіння військового літака, ймовірно, Су-34. У соціальних мережах з'явилися фотографії наслідків інциденту, а очевидці стверджують, що обидва пілоти встигли катапультуватися.
Фото: news.italy24.press