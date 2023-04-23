В Израиле на протесты снова вышли десятки тысяч человек: выступают против судебной реформы
В Израиле снова вышли на митинг тысячи людей. Люди недовольны планами правительства по реформированию судебной системы.
Об этом пишет издание Times of Israel.
Отметим, что масштабные протесты против судебной реформы, которую предложил Беньямин Нетаньяху, в Израиле продолжаются с января 2023 года. Особенно акции активизировались в последние дни, когда по несогласию с действиями правительства отправили в отставку министра обороны Иова Галланта.
Судебная реформа
Правительство Беньямина Нетаньяху предложило судебную реформу, согласно которой у Верховного суда Израиля забрали право на блокирование решений парламента, если судьи сочтут их незаконными. Кроме того, предусмотрена новая процедура назначения судей. Таким образом, правительство и парламент получают большую власть, что разозлило граждан этой страны.
Критики реформы считают, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. Мол, судебная реформа грозит демократическим ценностям Израиля.
Напомним, почти сразу после начала полномасштабной войны российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули территорию РФ. Звездная пара, осудившая планы Кремля и поддержавшая Украину, сейчас живет в Израиле.