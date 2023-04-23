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В Израиле на протесты снова вышли десятки тысяч человек: выступают против судебной реформы

23 апреля 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Израиле на протесты снова вышли десятки тысяч человек: выступают против судебной реформы
Массовые протесты в Израиле против судебной реформы. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Израиле снова вышли на митинг тысячи людей. Люди недовольны планами правительства по реформированию судебной системы.

Об этом пишет издание Times of Israel.

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Отметим, что масштабные протесты против судебной реформы, которую предложил Беньямин Нетаньяху, в Израиле продолжаются с января 2023 года. Особенно акции активизировались в последние дни, когда по несогласию с действиями правительства отправили в отставку министра обороны Иова Галланта.

Массовые протесты в Израиле против судебной реформы. Фото: REUTERS

Судебная реформа

Правительство Беньямина Нетаньяху предложило судебную реформу, согласно которой у Верховного суда Израиля забрали право на блокирование решений парламента, если судьи сочтут их незаконными. Кроме того, предусмотрена новая процедура назначения судей. Таким образом, правительство и парламент получают большую власть, что разозлило граждан этой страны.

Критики реформы считают, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. Мол, судебная реформа грозит демократическим ценностям Израиля.

Массовые протесты в Израиле против судебной реформы. Фото: REUTERS

Напомним, почти сразу после начала полномасштабной войны российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули территорию РФ. Звездная пара, осудившая планы Кремля и поддержавшая Украину, сейчас живет в Израиле.

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