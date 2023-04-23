В Ізраїлі на протести знову вийшли десятки тисяч людей: виступають проти судової реформи

Масові протести в Ізраїлі проти судової реформи. Фото: REUTERS

В Ізраїлі знову вийшли на мітинг тисячі людей Люди невдоволені планами уряду щодо реформування судової системи.

Про це пише видання Times of Israel.

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Зауважимо, масштабні протести проти судової реформи, яку запропонував Беньямін Нетаньягу, в Ізраїлі тривають від січня 2023 року. Особливо акції активізувалися останніми днями, коли через незгоду з діями уряду відправили у відставку міністра оборони Іова Галланта.

Масові протести в Ізраїлі проти судової реформи. Фото: REUTERS

Судова реформа

Уряд Беньяміна Нетаньягу запропонував судову реформу, відповідно до якої у Верховного суду Ізраїлю забрали право на блокування рішень парламенту, якщо судді вважатимуть їх незаконними. Крім того, передбачено нову процедуру призначення суддів. Таким чином уряд та парламент отримують більшу владу, що роздратувало громадян цієї країни.

Критики реформи вважають, що нововведення послабить суди, поставить під загрозу громадянські свободи та зашкодить економіці. Мовляв, судова реформа загрожує демократичним цінностям Ізраїлю.

Масові протести в Ізраїлі проти судової реформи. Фото: REUTERS

Нагадаємо, майже одразу від початку повномасштабної війни російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми покинули територію РФ. Зіркова пара, яка засудила плани Кремля та підтримала Україну, зараз живе в Ізраїлі.