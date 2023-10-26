В Израиле назвали новое количество заложников, которых удерживают боевики ХАМАС
В настоящее время боевики ХАМАС держат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.
Об этом сообщили представители армии Израиля, пишет CNN.
Сколько человек были освобождены из плена ХАМАС
С момента нападения ХАМАС на Израиль в общей сложности боевики освободили всего четыре человека. Среди заложников есть жители:
- Мексики;
- Бразилии,
- США,
- Германии,
- Таиланда.
Кто еще находится в заложниках
Кроме того, в плену ХАМАС находятся израильские гражданские лица и военные.
Переговоры по освобождению людей
Тем временем страны мира ведут переговоры о возвращении людей из плена боевиков. В таких переговорах принимают участие США, Израиль, Катар, Египет и ХАМАС.
Напомним, ранее ЦАХАЛ предоставил прессе видеоматериалы без цензуры, зафиксированные боевиками ХАМАС во время атак на Израиль. Фильм продолжительностью 43 минуты подробно демонстрирует агрессию, которую террористы использовали против граждан Израиля.
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