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В Израиле назвали новое количество заложников, которых удерживают боевики ХАМАС

26 октября 2023 17:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Израиле назвали новое количество заложников, которых удерживают боевики ХАМАС
Женщины, которые находились в плену боевиков ХАМАС. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В настоящее время боевики ХАМАС держат в заложниках 224 человека. Они находятся в секторе Газа. Отмечается, что ранее было известно о 222 пленниках.

Об этом сообщили представители армии Израиля, пишет CNN.

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С момента нападения ХАМАС на Израиль в общей сложности боевики освободили всего четыре человека. Среди заложников есть жители:

  • Мексики;
  • Бразилии,
  • США,
  • Германии,
  • Таиланда.

Кто еще находится в заложниках

Кроме того, в плену ХАМАС находятся израильские гражданские лица и военные.

Переговоры по освобождению людей

Тем временем страны мира ведут переговоры о возвращении людей из плена боевиков. В таких переговорах принимают участие США, Израиль, Катар, Египет и ХАМАС.

Напомним, ранее ЦАХАЛ предоставил прессе видеоматериалы без цензуры, зафиксированные боевиками ХАМАС во время атак на Израиль. Фильм продолжительностью 43 минуты подробно демонстрирует агрессию, которую террористы использовали против граждан Израиля.

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