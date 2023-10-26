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В Ізраїлі назвали нову кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС

26 жовтня 2023 17:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ізраїлі назвали кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС
Жінки, які перебували у полоні бойовиків ХАМАС. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі бойовики ХАМАС утримують в заручниках 224 людини. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 полонені людини. 

Про це повідомили представники армії Ізраїлю, пише CNN.

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Скільки людей було звільнено з полону ХАМАС

З моменту нападу ХАМАС на Ізраїль загалом бойовики звільнили лише чотири людини. Серед заручників є жителі:

  • Мексики;
  • Бразилії,
  • США,
  • Німеччини,
  • Таїланду.

Хто ще перебуває в заручниках

Крім того, в полоні ХАМАС перебувають ізраїльські цивільні особи та військові.

Перемовини щодо звільнення людей

Тим часом країни світу ведуть переговори щодо повернення людей з полону бойовиків. В таких перемовинах беруть участь, зокрема, США, Ізраїль, Катар, Єгипет і ХАМАС.

Нагадаємо, раніше ЦАХАЛ надав пресі відеоматеріали без цензури, зафіксовані бойовиками ХАМАС під час атак на Ізраїль. Фільм тривалістю 43 хвилини детально демонструє агресію, яку терористи використали проти громадян Ізраїлю.

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