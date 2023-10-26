В Ізраїлі назвали кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС

В Ізраїлі назвали нову кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС
Наразі бойовики ХАМАС утримують в заручниках 224 людини. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 полонені людини.
Про це повідомили представники армії Ізраїлю, пише CNN.
Скільки людей було звільнено з полону ХАМАС
З моменту нападу ХАМАС на Ізраїль загалом бойовики звільнили лише чотири людини. Серед заручників є жителі:
- Мексики;
- Бразилії,
- США,
- Німеччини,
- Таїланду.
Хто ще перебуває в заручниках
Крім того, в полоні ХАМАС перебувають ізраїльські цивільні особи та військові.
Перемовини щодо звільнення людей
Тим часом країни світу ведуть переговори щодо повернення людей з полону бойовиків. В таких перемовинах беруть участь, зокрема, США, Ізраїль, Катар, Єгипет і ХАМАС.
Нагадаємо, раніше ЦАХАЛ надав пресі відеоматеріали без цензури, зафіксовані бойовиками ХАМАС під час атак на Ізраїль. Фільм тривалістю 43 хвилини детально демонструє агресію, яку терористи використали проти громадян Ізраїлю.
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