В Ізраїлі назвали кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС

Жінки, які перебували у полоні бойовиків ХАМАС. Фото: REUTERS

Наразі бойовики ХАМАС утримують в заручниках 224 людини. Вони перебувають у секторі Гази. Зазначається, що раніше було відомо про 222 полонені людини.

Про це повідомили представники армії Ізраїлю, пише CNN.

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Скільки людей було звільнено з полону ХАМАС

З моменту нападу ХАМАС на Ізраїль загалом бойовики звільнили лише чотири людини. Серед заручників є жителі:

Мексики;

Бразилії,

США,

Німеччини,

Таїланду.

Хто ще перебуває в заручниках

Крім того, в полоні ХАМАС перебувають ізраїльські цивільні особи та військові.

Перемовини щодо звільнення людей

Тим часом країни світу ведуть переговори щодо повернення людей з полону бойовиків. В таких перемовинах беруть участь, зокрема, США, Ізраїль, Катар, Єгипет і ХАМАС.

Нагадаємо, раніше ЦАХАЛ надав пресі відеоматеріали без цензури, зафіксовані бойовиками ХАМАС під час атак на Ізраїль. Фільм тривалістю 43 хвилини детально демонструє агресію, яку терористи використали проти громадян Ізраїлю.