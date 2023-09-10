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В Израиле призвали хасидов не ехать в Украину по случаю праздника Рош ха-Шана

10 сентября 2023 21:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Израиле призвали хасидов не ехать в Украину по случаю праздника Рош га-Шана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: picryl
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал хасидов не проводить традиционное паломничество в Украине во время праздника Рош ха-Шана. Речь идет о городе Умани.

Об этом пишет The Times of Israel.

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По его словам, такие визиты пока опасны, поэтому "люди должны понимать, какому риску себя подвергают", ведь "когда уже летят ракеты, спрятаться там будет негде".

Также он добавил, что пошлет просьбу правительства о публикации официального предупреждения. В свою очередь, МИД Израиля уже предупредили граждан о поездках в Украину.

"В Европе пролилось уже достаточно крови евреев. Разве можно так рисковать?" — заметил Нетаньяху.

Программа поддержки

Однако в правительстве страны все же поручили министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Порушу создать программу по поддержке израильтян, которые едут в Украину. На такое дело было выделено 4 миллиона шекелей (около 1 миллиона долларов).

В программе должны быть:

  • центры регулирования очередей на границе;
  • предоставление помощи в ускорении проверок безопасности по согласованию с властями и службами безопасности Украины;
  • проведение разъяснительной работы с паломниками;
  • создание штаба по чрезвычайным ситуациям.

Когда отмечают Рош ха-Шана

Как известно, еврейский праздник Рош ха-Шана отмечают по случаю сотворения мира. Это символ начала нового года и окончания проходящего года. В этом году его будут праздновать с 15 по 17 сентября.

Напомним, на Рош ха-Шана в Умань планируют приехать более 30 тысяч паломников. Паломники приедут в Украину, несмотря на рекомендации воздержаться из-за войны, массированных обстрелов и возможных провокации со стороны России. Хасиды называют это путешествие своей религиозной обязанностью.

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