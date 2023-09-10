В Ізраїлі закликали хасидів не їхати до України з нагоди свята Рош га-Шана

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: picryl

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав хасидів не проводити традиційне паломництво в Україні під час свята Рош га-Шана. Йдеться про місто Умань.

Про це пише The Times of Israel.

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Попередження від Нетаньягу

За його словами, такі візити наразі є небезпечними, тому "люди повинні розуміти, на який ризик себе наражають", адже "коли вже летять ракети, сховатися там буде ніде".

Також він додав, що надішле прохання уряду про публікацію офіційного попередження. Своєю чергою МЗС Ізраїлю вже попередили громадян щодо поїздок до України.

"У Європі пролилося вже достатньо крові євреїв. Хіба можна так ризикувати?" — зауважив Нетаньягу.

Програма підтримки

Проте в уряді країни все ж доручили міністру у справах Єрусалиму та єврейській традиції Меїру Порушу створити програму щодо підтримки ізраїльтян, які їдуть до України. На таку справу було виділено 4 мільйони шекелів (біля 1 мільйона доларів).

У програмі мають бути:

центри регулювання черг на кордоні;

надання допомоги у прискоренні перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України;

проведення роз'яснювальної роботи з паломниками;

створення штабу з надзвичайних ситуацій.

Коли відзначають Рош га-Шана

Як відомо, єврейське свято Рош га-Шана відзначають з нагоди створення світу. Це є символом початку нового року та закінчення року, який проходить. В цьому році його будуть святкувати з 15 по 17 вересня.

Нагадаємо, на Рош га-Шана в Умань планують приїхати понад 30 тисяч паломників. Паломники приїдуть в Україні попри рекомендації утриматися через війну, масовані обстріли та можливі провокації з боку Росії. Хасиди називають цю подорож своїм релігійним обов'язком.