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В Израиле нашли гробницы с 50 женскими скелетами: могли быть рабынями

10 июля 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Израиле нашли древнюю гробницу – этих женщин могли отдать в рабство
Древняя гробница, найденная во время археологических раскопок в Израиле. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В израильской пустыне Негев археологи провели раскопки и обнаружили древние захоронения возрастом около 2500 лет. Исследователи считают, что внутри захоронений находится 50 скелетов женщин, проданных в свое время в рабство.

Об этом сообщает Live Science.

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Как утверждают исследователи, большое количество древних захоронений, обнаруженных археологами, по форме являются округлыми. В то же время две гробницы, которые археологи откопали в пустыне Негев в Израиле позже, по форме были квадратными.

Пустыня Негев
Уникальные гробницы, найденные археологами в израильской пустыне Негев. Фото: Live Science

Размер одной из гробниц составляет семь на семь метров, а другая гробница по размеру составляет 4,5 на 4,5 метра. При этом место нахождения этих древних гробниц также очень шокирует исследователей. Ученые утверждают, что такие захоронения еще никогда не находили в этом месте, они также не относятся ни к одному из поселений.

Известно, что обе гробницы находятся в месте, где пересекаются два торговых пути. Эти пути несколько тысяч лет назад объединяли Египет с Иорданией и Аравийским полуостровом.

В ходе раскопок археологи обнаружили большое количество древних артефактов, появившихся в период между седьмым и пятым веком до нашей эры.

Южноаравийский горшок для благовония.
Южноаравийский горшок для благовоний, найденный в пустыне Негев в Израиле. Фото: Live Science
Амулеты божественного защитника
Амулеты божественного защитника женщин и детей Бесса, найденные в пустыне Негев в Израиле. Фото: Live Science

Исследователи отметили, что 50 скелетов, которые они увидели в гробницах, могли принадлежать взрослым женщинам. Этих женщин продавали в рабство, чтобы люди могли использовать их для разных религиозных ритуалов. Хотя у ученых пока нет доказательств, которые точно это бы подтвердили.

Напомним, мы писали о том, что на территории Норвегии исследователи обнаружили уникальные артефакты.

Ранее мы рассказывали о том, что в одном из египетских храмов ученые обнаружили несколько тысяч бараньих голов.

Также мы сообщали о том, что в Египте нашли город римских времен возрастом 1800 лет.

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