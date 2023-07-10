У Ізраїлі знайшли стародавню гробницю – цих жінок могли віддати в рабство

Стародавня гробниця, знайдена під час археологічних розкопок в Ізраїлі. Фото: Freepik

В ізраїльській пустелі Негев археологи провели розкопки та знайшли стародавні поховання віком близько 2500 років. Дослідники вважають, що всередині поховань знаходиться 50 скелетів жінок, яких продали свого часу в рабство.

Про це повідомляє Live Science.

Читайте також:

Як стверджують дослідники, велика кількість стародавніх поховань, які виявили археологи, за формою є округлими. Водночас дві гробниці, які археологи відкопали у пустелі Негев у Ізраїлі пізніше, за формою були квадратними.

Унікальні гробниці, які археологи знайшли в ізраїльській пустелі Негев. Фото: Live Science

Розмір однієї з гробниць становить сім на сім метрів, а інша гробниця за розміром становить 4,5 на 4,5 метра. При цьому місце знаходження цих давніх гробниць також дуже шокує дослідників. Вчені стверджують, що такі поховання ще ніколи не знаходили в цьому місці, вони також не належать до жодного з поселень.

Відомо, що обидві гробниці розташовані у місці, де перетинаються два торговельні шляхи. Ця шляхи декілька тисяч років тому поєднували Єгипет з Йорданією та Аравійським півостровом.

Протягом розкопок археологи знайшли велику кількість стародавніх артефактів, які з’явилися у період між сьомим та п’ятим століттям до нашої ери.

Південноаравійський горщик для пахощів, знайдений в пустелі Негев в Ізраїлі. Фото: Live Science

Амулети божественного захисника жінок і дітей Беса, знайдені в пустелі Негев в Ізраїлі. Фото: Live Science

Дослідники зазначили, що 50 скелетів, яких вони побачили у гробницях, могли належати дорослим жінкам. Цих жінок продавали в рабство, щоб люди могли використовувати їх для різних релігійних ритуалів. Хоча вчені поки не мають доказів, які б точно це підтвердили.

Нагадаємо, ми писали про те, що на території Норвегії дослідники виявили унікальні артефакти.

Раніше ми розповідали про те, що в одному з єгипетських храмів вчені знайшли декілька тисяч баранячих голів.

Також ми повідомляли про те, що в Єгипті знайшли місто римської доби віком 1800 років.