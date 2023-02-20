СМИ узнали о массовых случаях сексуального насилия на кенийских чайных фабриках

В Кении работницы чайных фабрик испытывали сексуальное насилие со стороны руководства, — СМИ
Работницы кенийских чайных фабрик, производящих чай известных британских сортов, отмечали систематическое сексуальное насилие со стороны руководителей предприятий. СМИ собрали доказательства преступлений.
Об этом сообщило издание BBC.
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Работа в обмен на секс
Согласно полученной изданием информации, на одной из чайных фабрик работницы получали настойчивые предложения по сексуальным отношениям со стороны руководства фабрик.
Некоторых женщин брали на работу только после того, как у них был секс с работодателями.
Женщины, комментируя эту информацию на условиях анонимности, подтвердили факты таких изнасилований. Одна из пострадавших признала, что она была вынуждена это сделать, чтобы прокормить ребенка, поскольку с работой в этой местности очень тяжело.
Другая жертва изнасилования заявила, что она была инфицирована ВИЧ после этого принудительного полового контакта.
Расследование от BBC
Издание BBC для проверки этой информации наняло журналистку, пытавшуюся устроиться на работу на одной из таких чайных фабрик.
Рекрутер чайной компании James Finlay&Co Джон Чебочок предложил ей провести собеседование в отеле, где пытался склонить его к сексу. Женщина сумела скрыться из гостиницы и сообщила об этой информации в BBC. После распространения этой истории Чебочок был уволен с работы.
Похожа была история с журналисткой на чайной фабрике компании Unilever.
Руководители обеих фабрик были отстранены от работы, а полиция занялась расследованием этих случаев.
Напомним, ранее известная бегунья из Кении Агнес Тироп, побившая мировой рекорд по бегу на 10 км, обнаружена мертвой в своем доме в Итене. По информации полиции, она скончалась от удара ножом в живот.
Фото: Pixabay