ЗМІ дізналися про масові випадки сексуального насилля на кенійських чайних фабриках

В Кенії працівниці чайних фабрик зазнавали сексуального насилля з боку керівництва, — ЗМІ
Працівниці кенійських чайних фабрик, які виробляють чай відомих британських сортів, зазнавали систематичного сексуального насилля з боку керівників підприємств. ЗМІ зібрали докази злочинів.
Про це повідомило видання BBC.
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Робота в обмін на секс
Згідно із отриманою виданням інформацією, на одній із чайних фабрик працівниці отримували наполегливі пропозиції щодо сексуальних стосунків з боку керівництва фабрик.
Деяких жінок брали на роботу тільки після того, як вони мали секс із роботодавцями.
Жінки, коментуючи на умовах анонімності цю інформацію, підтвердили факти таких зґвалтувань. Одна із постраждалих визнала, що вона була змушена це зробити, аби прогодувати дитину, оскільки з роботою у тій місцевості дуже сутужно.
Інша жертва зґвалтування заявила, що вона була інфікована ВІЛ після такого примусового статевого контакту.
Розслідування від BBC
Видання BBC для перевірки цієї інформації найняло журналістку, яка намагалася влаштуватися на роботу на одній із таких чайних фабрик.
Рекрутер чайної компанії James Finlay & Co Джон Чебочок запропонував їй провести співбесіду в готелі, де намагався схилити її до сексу. Жінка зуміла втекти з готелю і повідомила про цю інформацію у BBC. Після розповсюдження цієї історії Чебочока звільнили з роботи.
Схожою була історія із журналісткою на чайній фабриці компанії Unilever.
Керівники обох фабрик були відсторонені від роботи, а поліція зайнялася розслідуванням цих випадків.
Нагадаємо, раніше відома бігунка з Кенії Агнес Тіроп, яка побила світовий рекорд з бігу на 10 км, виявлена мертвою у своєму будинку в Ітені. За інформацією поліції, вона померла від удару ножем у живіт.
Фото: Pixabay