В кремле прокомментировали информацию СМИ об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"
Российская сторона назвала свежую информацию о взрывах на газопроводах "Северный поток" вбросом СМИ. Кремль также жалуется, что россиян не допускают к расследованию.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
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Вброс от настоящих организаторов
Пресссекретарь владимира путина Дмитрий Песков кратко прокомментировал информацию в СМИ об "украинском следе" во взрывах на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Очевидно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Очевидно, это скоординированный вброс в СМИ", — заявил Песков, комментируя публикации в The New York Times и Zeit.
Жалобы кремля
Большее внимание пресс-секретарь президента рф уделил расследованию взрывов. Россию к этому процессу, по словам пескова, до сих пор не допускают.
"Это все не просто удивительно. Это пахнет ужасным преступлением. Как минимум страны — акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — раскритиковал позицию Дании и Швеции, которые запрещают россии это делать, спикера Путина.
Напомним, что американское издание The New York Times опубликовало статью, где утверждалось, что за взрывом газопроводов "Северный поток" могут стоять "неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы".
СМИ также сообщили о новых разведданных США, свидетельствующих о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой якобы входили противники российского президента владимира путина.
В ответ советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ. По его словам, у Украины нет ничего общего с этим событием и нет информации о "проукраинских диверсионных группах".
Фото: Danish Defence