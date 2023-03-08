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В кремле прокомментировали информацию СМИ об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"

8 марта 2023 11:25
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Песков считает публикации в СМИ о деталях взрыва на "Северных потоках" вбросом
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российская сторона назвала свежую информацию о взрывах на газопроводах "Северный поток" вбросом СМИ. Кремль также жалуется, что россиян не допускают к расследованию.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

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Пресссекретарь владимира путина Дмитрий Песков кратко прокомментировал информацию в СМИ об "украинском следе" во взрывах на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Очевидно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Очевидно, это скоординированный вброс в СМИ", — заявил Песков, комментируя публикации в The New York Times и Zeit.

Жалобы кремля

Большее внимание пресс-секретарь президента рф уделил расследованию взрывов. Россию к этому процессу, по словам пескова, до сих пор не допускают.

"Это все не просто удивительно. Это пахнет ужасным преступлением. Как минимум страны — акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — раскритиковал позицию Дании и Швеции, которые запрещают россии это делать, спикера Путина.

Напомним, что американское издание The New York Times опубликовало статью, где утверждалось, что за взрывом газопроводов "Северный поток" могут стоять "неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы".

СМИ также сообщили о новых разведданных США, свидетельствующих о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой якобы входили противники российского президента владимира путина.

В ответ советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию СМИ. По его словам, у Украины нет ничего общего с этим событием и нет информации о "проукраинских диверсионных группах".

Фото: Danish Defence

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