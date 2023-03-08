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В кремлі прокоментували інформацію ЗМІ про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

8 березня 2023 11:25
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Пєсков вважає публікації у ЗМІ про деталі вибуху на "Північних потоках" вкидом
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська сторона назвала свіжу інформацію про вибухи на газогонах "Північний потік" вкидом ЗМІ. Кремль також скаржиться на те, що росіян не допускають до розслідування.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

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Вкид від справжніх організаторів 

Прессекретар володимира путіна Дмитро Пєсков коротко прокоментував інформацію в ЗМІ про "український слід" у вибухах на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

"Очевидно, автори теракту хочуть відвернути увагу. Очевидно, це скоординований вкид у ЗМІ", — заявив Пєсков, коментуючи публікації в The New York Times і Zeit.

Скарги кремля

Більше увагу прессекретар президента рф приділив розслідуванню вибухів. Росію до цього процесу, за словами пєскова, досі не допускають.

"Це все не просто дивно. Це пахне жахливим злочином. Як мінімум країни — акціонери "потоків" та ООН мають вимагати термінового прозорого розслідування за участю всіх, хто може пролити світло", — розкритикував позицію Данії та Швеції, які забороняють росії це робити, речник путіна.

Нагадаємо, що американське видання The New York Times опублікувало статтю, де стверджувалося, що за вибухом газопроводів "Північний потік" можуть стояти "неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці".

ЗМІ також повідомили про нові розвіддані США, які свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої нібито входили противники російського президента володимира путіна.

У відповідь на це радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував інформацію ЗМІ. За його словами, Україна не має нічого спільного з цією подією і не має інформації про "проукраїнські диверсійні групи".

Фото: Danish Defence

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