В Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат

Коктейль Молотова. Фото: google

Во временно оккупированном Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат. В ее телефоне нашли переписку с куратором.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что инцидент произошел в Феодосии. Правоохранительные органы задержали 51-летнюю преподавательницу русского языка за попытку сжечь военкомат.

В росСМИ отмечают, что женщина около 19:00 пришла к зданию и бросила в него коктейль Молотова. Однако бутылка не долетела и разбилась об асфальт. Из-за этого пламя сразу погасло.

Женщину задержали

Женщину сразу задержали работники военкомата. Проверив телефон, они нашли в нем переписку с куратором.

В настоящее время с преподавательницей работают российские силовики.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в министерстве обороны России заявили, что ночью, 30 июля, временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.

Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, который расположен на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром 29 июля.