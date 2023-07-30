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В Крыму учительница русского языка хотела сжечь военкомат

30 июля 2023 20:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат
Коктейль Молотова. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат. В ее телефоне нашли переписку с куратором.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Крыму учительница хотела сжечь военкомат

Сообщается, что инцидент произошел в Феодосии. Правоохранительные органы задержали 51-летнюю преподавательницу русского языка за попытку сжечь военкомат.

В росСМИ отмечают, что женщина около 19:00 пришла к зданию и бросила в него коктейль Молотова. Однако бутылка не долетела и разбилась об асфальт. Из-за этого пламя сразу погасло.

Женщину задержали

Женщину сразу задержали работники военкомата. Проверив телефон, они нашли в нем переписку с куратором.

В настоящее время с преподавательницей работают российские силовики.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в министерстве обороны России заявили, что ночью, 30 июля, временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.

Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, который расположен на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром 29 июля.

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