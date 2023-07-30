Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Криму вчителька російської мови хотіла спалити військкомат arrow

В Криму вчителька російської мови хотіла спалити військкомат

30 липня 2023 20:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Криму вчителька російської мови намагалась підпалити військкомат
Коктейль Молотова. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Криму вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат. У її телефоні знайшли листування з куратором. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

У Криму вчителька хотіла спалити військкомат

Повідомляється, що інцидент стався у Феодосії. Правоохоронні органи затримали 51-річну викладачку російської мови за спробу спалити військкомат. 

У росЗМІ зазначають, що жінка близько 19:00 прийшла до будівлі та кинула в неї коктейль Молотова. Однак, пляшка не долетіла і розбилась об асфальт. Через це полум'я відразу згасло. 

Жінку затримали

Жінку відразу затримали працівники військкомату. Перевіривши телефон вони знайшли у ньому листування з куратором. 

Наразі з викладачкою працюють російські силовики.

null
Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

Додамо, Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз