У Криму вчителька російської мови намагалась підпалити військкомат

Коктейль Молотова. Фото: google

У тимчасово окупованому Криму вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат. У її телефоні знайшли листування з куратором.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що інцидент стався у Феодосії. Правоохоронні органи затримали 51-річну викладачку російської мови за спробу спалити військкомат.

У росЗМІ зазначають, що жінка близько 19:00 прийшла до будівлі та кинула в неї коктейль Молотова. Однак, пляшка не долетіла і розбилась об асфальт. Через це полум'я відразу згасло.

Жінку затримали

Жінку відразу затримали працівники військкомату. Перевіривши телефон вони знайшли у ньому листування з куратором.

Наразі з викладачкою працюють російські силовики.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

Додамо, Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня.