В Лондоне арестовали более 50 человек во время коронации Чарльза ІІІ

Чарльз ІІІ на коронации. Фото: Reuters

Сегодня, 6 мая, короновали Чарльза ІІІ. Полиция Лондона заявила, что арестовала более 50 человек во время Коронации.

Об этом информирует BBC.

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Отмечается, что 52 человека арестованы по подозрению в "драке, нарушении общественного порядка, нарушении общественного порядка и сговоре с целью нарушения общественного порядка".

Руководила операцией "Коронация" командир Карен Финдли. По ее словам, она абсолютно понимает обеспокоенность общественности после арестов, которые были произведены утром 6 мая.

"Мы обеспечивали многочисленные акции протеста, не вмешиваясь во время собрания в Коронацию и во время нее. Наша обязанность — делать это пропорционально соответствующему законодательству. Мы также обязаны вмешаться, когда протест становится преступным и может привести к серьезным нарушениям", — заявила Карен Финдли.

Напомним, что в Лондоне завершилась торжественная церемония коронации Чарльза III, официально ставшего королем Соединенного Королевства. Она прошла в Вестминстерском аббатстве. После этого Чарльз и Камилла в легендарной карете Gold State, в которой ехала Елизавета II во время своей коронации в 1953 году, вернулись в Букингемский дворец. С известного балкона король и королева вместе с членами королевской семьи приветствовали подданных Соединенного Королевства и туристов.