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В Лондоні заарештували понад 50 людей під час коронації Чарльза ІІІ

6 травня 2023 23:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Лондоні заарештували понад 50 людей під час коронації Чарльза ІІІ
Чарльз ІІІ на коронації. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 6 травня, коронували Чарльза ІІІ. Поліція Лондона заявила, що заарештувала понад 50 людей під час Коронація.

Про це інформує BBC.

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Зазначається, що 52 людини заарештовано за підозрою у "бійці, порушенні громадського порядку, порушенні громадського порядку та змові з метою порушення громадського порядку".

Керувала операцією "Коронація" командир Карен Фіндлі. За її словами вона абсолютно розуміє стурбованість громадськості після арештів, які були зроблені вранці 6 травня.

"Ми забезпечували численні акції протесту, не втручаючись під час зборів до Коронації та під час неї. Наш обов’язок — робити це пропорційно відповідно до відповідного законодавства. Ми також маємо обов’язок втрутитися, коли протест стає злочинним і може призвести до серйозних порушень", — заявила Карен Фіндлі.

Нагадаємо, що у Лондоні завершилась урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві. Після цього Чарльз та Камілла в легендарній кареті Gold State, в якій їхала Єлизавета II під час своєї коронації 1953 року, повернулись до Букінгемського палацу. З відомого балкону король та королева разом з членами королівської родини привітали підданих Сполученого Королівства та туристів.          

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