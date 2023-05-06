В Лондоні заарештували понад 50 людей під час коронації Чарльза ІІІ

Чарльз ІІІ на коронації. Фото: Reuters

Сьогодні, 6 травня, коронували Чарльза ІІІ. Поліція Лондона заявила, що заарештувала понад 50 людей під час Коронація.

Про це інформує BBC.

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Зазначається, що 52 людини заарештовано за підозрою у "бійці, порушенні громадського порядку, порушенні громадського порядку та змові з метою порушення громадського порядку".

Керувала операцією "Коронація" командир Карен Фіндлі. За її словами вона абсолютно розуміє стурбованість громадськості після арештів, які були зроблені вранці 6 травня.

"Ми забезпечували численні акції протесту, не втручаючись під час зборів до Коронації та під час неї. Наш обов’язок — робити це пропорційно відповідно до відповідного законодавства. Ми також маємо обов’язок втрутитися, коли протест стає злочинним і може призвести до серйозних порушень", — заявила Карен Фіндлі.

Нагадаємо, що у Лондоні завершилась урочиста церемонія коронації Чарльза III, який офіційно став королем Сполученого Королівства. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві. Після цього Чарльз та Камілла в легендарній кареті Gold State, в якій їхала Єлизавета II під час своєї коронації 1953 року, повернулись до Букінгемського палацу. З відомого балкону король та королева разом з членами королівської родини привітали підданих Сполученого Королівства та туристів.