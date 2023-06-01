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В сети появились свежие фото Крымского моста: на опорах заметили трещины

1 июня 2023 13:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В сети появились свежие фото Крымского моста: на опорах заметили трещины
Крымский мост, построенный оккупантами после 2014 года. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Построенный россиянами Крымский мост начал трескаться. На свежих фотографиях моста, возведенного оккупантами после аннексии Крыма, были отмечены трещины.

Свежие фотографии Крымского моста появились в соцсетях и мессенджерах.

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Свежие фото Крымского моста

В сети опубликовали свежие фотографии моста, который российские оккупанты построили между территорией Краснодарского края и захваченным в 2014 году полуостровом Крым.

На фотографиях можно заметить трещины на опорах моста.

Свежие фото Крымского моста
Свежие фото Крымского моста
Фото из соцсетей
Трещины на Крымском мосту
Трещины на Крымском мосту
Фото из соцсетей

Дым над мостом

Несколько дней назад, 24 мая, над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли на несколько часов. Российские оккупанты заявили, что это лишь учения Росгвардии.

Напомним, что 6 мая движение по Крымскому мосту также перекрывали.

Тогда оккупанты заявляли, что это решение было продиктовано "техническими причинами".

Добавим, что российские "оккупационные власти" Крыма хотели в мае полностью возобновить движение поврежденным взрывом в октябре прошлого года Крымским мостом. Для этого планировали запустить вторую железнодорожную ветку.

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