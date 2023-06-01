В мережі з'явилися свіжі фото Кримського мосту:  на опорах помітили тріщини

Кримський міст, збудований окупантами після 2014 року. Фото: росЗМІ

Збудований росіянами Кримський міст почав тріскатися. На свіжих фотографіях мосту, зведеного окупантами після анексії Криму, були помічені тріщини.

Свіжі світлини Кримського мосту з’явилися у соцмережах та месенджерах.

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Свіжі фото Кримського мосту

В мережі опублікували свіжі фотографії мосту, який російські окупанти звели між територією Краснодарського краю та захопленим 2014 року півостровом Крим.

На світлинах можна помітити тріщини на опорах мосту.

Свіжі фото Кримського мосту

Фото із соцмереж

Тріщини на Кримському мосту

Фото із соцмереж

Дим над мостом

Кілька днів тому, 24 травня, над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили на кілька годин. Російські окупанти заявили, що це лише навчання Росгвардії.

Нагадаємо, що 6 травня рух Кримським мостом також перекривали.

Тоді окупанти заявляли, що це рішення було продиктоване "технічними причинами".

Додамо, що російська окупаційна "влада" Криму хотіла у травні повністю відновити рух пошкодженим вибухом в жовтні минулого року Кримським мостом. Для цього планували запустити другу залізничну гілку.