В Москве раздаются взрывы, один из аэропортов закрыт
Российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно по меньшей мере об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
Взрывы в Москве
Сегодня, 4 июля, утром в Москве раздались два сильных взрыва, пишет Telegram-канал Mash.
Взрывы слышали жители поселка Валуево, расположенного в так называемой Новой Москве.
Причина взрывов
По информации источников издания "РИА Новости" в экстренных службах, звуки, которые утром звучали в Новой Москве, свидетельствовали о работе системы противовоздушной обороны.
Российское СМИ заявило, что ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата.
Они якобы упали в поле, не нанеся повреждений инфраструктуре.
Закрытый аэропорт
Telegram-канал Baza сообщил о закрытии аэропорта "Внуково", откуда начали перенаправлять авиарейсы в другие московские аэропорты.
Известно было о минимум пяти таких рейсах.
Впоследствии Telegram-канал сообщил, что якобы беспилотник атаковал военную часть в подмосковном поселке Кубинка, рядом с аэропортом.
Именно из-за этого аэродром якобы и закрыли.
Дрон, по предварительным данным, попал в административное здание на территории воинской части.
Новые взрывы
Впоследствии жители другой подмосковной деревни, Акиньшино, сообщили о новых взрывах.
Их было по меньшей мере два, пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотники.
Позже россияне сообщали о 25 дронах, атаковавших Москву.