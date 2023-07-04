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В Москве раздаются взрывы, один из аэропортов закрыт

4 июля 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Москве раздаются взрывы, один из аэропортов закрыт
Дым над Москвой. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно по меньшей мере об одном попадании, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

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Взрывы в Москве

Сегодня, 4 июля, утром в Москве раздались два сильных взрыва, пишет Telegram-канал Mash.

Взрывы слышали жители поселка Валуево, расположенного в так называемой Новой Москве.

Причина взрывов

По информации источников издания "РИА Новости" в экстренных службах, звуки, которые утром звучали в Новой Москве, свидетельствовали о работе системы противовоздушной обороны.

Российское СМИ заявило, что ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата.

Они якобы упали в поле, не нанеся повреждений инфраструктуре.

Закрытый аэропорт

Telegram-канал Baza сообщил о закрытии аэропорта "Внуково", откуда начали перенаправлять авиарейсы в другие московские аэропорты.

Известно было о минимум пяти таких рейсах.

Впоследствии Telegram-канал сообщил, что якобы беспилотник атаковал военную часть в подмосковном поселке Кубинка, рядом с аэропортом.

Baza о закрытии аэропорта и атаке на воинскую часть в Кубинке.
Baza о закрытии аэропорта и атаке на воинскую часть в Кубинке.

Именно из-за этого аэродром якобы и закрыли.

Дрон, по предварительным данным, попал в административное здание на территории воинской части.

Новые взрывы

Впоследствии жители другой подмосковной деревни, Акиньшино, сообщили о новых взрывах.

Их было по меньшей мере два, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотники.

Позже россияне сообщали о 25 дронах, атаковавших Москву.

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