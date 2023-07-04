В Москві лунають вибухи, один із аеропортів закритий

Дим над Москвою. Фото: скріншот

Російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо про щонайменше одне влучання, через яке навіть закрили один із аеропортів Москви.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

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Вибухи у Москві

Сьогодні, 4 липня, вранці у Москві пролунали два сильні вибухи, пише Telegram-канал Mash.

Вибухи чули мешканці селища Валуєве, що у так званій Новій Москві.

Причина вибухів

За інформацією джерел видання "РИА Новости" в екстрених службах, звуки, які вранці лунали у Новій Москві, були свідченням роботи системи протиповітряної оборони.

Російське ЗМІ заявило, що ППО збила два безпілотні літальні апарати.

Вони нібито упали в полі, не завдавши пошкоджень інфраструктурі.

Закритий аеропорт

Telegram-канал Baza повідомив про закриття аеропорту "Внуково", звідки почали перенаправляти авіарейси в інші московські аеропорти.

Відомо було про щонайменше п’ять таких рейсів.

Згодом Telegram-канал повідомив, що нібито безпілотник атакував військову частину у підмосковному селищі Кубінка, поруч із аеропортом.

Baza про закриття аеропорту і атаку на військову частину в Кубінці

Саме через це летовище буцімто і закрили.

Дрон, за попередніми даними, влучив у адміністративну будівлю на території військової частини.

Нові вибухи

Згодом мешканці іншого підмосковного селища, Акіньшино, повідомили про нові вибухи.

Їх було щонайменше два, пише Telegram-канал Mash.

Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ повідомляли про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Пізніше росіяни повідомляли про 25 дронів, які атакували Москву.