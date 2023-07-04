В Москві лунають вибухи, один із аеропортів закритий
Російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо про щонайменше одне влучання, через яке навіть закрили один із аеропортів Москви.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Вибухи у Москві
Сьогодні, 4 липня, вранці у Москві пролунали два сильні вибухи, пише Telegram-канал Mash.
Вибухи чули мешканці селища Валуєве, що у так званій Новій Москві.
Причина вибухів
За інформацією джерел видання "РИА Новости" в екстрених службах, звуки, які вранці лунали у Новій Москві, були свідченням роботи системи протиповітряної оборони.
Російське ЗМІ заявило, що ППО збила два безпілотні літальні апарати.
Вони нібито упали в полі, не завдавши пошкоджень інфраструктурі.
Закритий аеропорт
Telegram-канал Baza повідомив про закриття аеропорту "Внуково", звідки почали перенаправляти авіарейси в інші московські аеропорти.
Відомо було про щонайменше п’ять таких рейсів.
Згодом Telegram-канал повідомив, що нібито безпілотник атакував військову частину у підмосковному селищі Кубінка, поруч із аеропортом.
Саме через це летовище буцімто і закрили.
Дрон, за попередніми даними, влучив у адміністративну будівлю на території військової частини.
Нові вибухи
Згодом мешканці іншого підмосковного селища, Акіньшино, повідомили про нові вибухи.
Їх було щонайменше два, пише Telegram-канал Mash.
Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ повідомляли про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.
Пізніше росіяни повідомляли про 25 дронів, які атакували Москву.