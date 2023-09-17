В НАТО заявили о резком повышении цен на боеприпасы: в чем причина

Производство боеприпасов. Иллюстративное фото: BAE Systems

В последнее время резко выросли цены на боеприпасы. Это означает, что союзники НАТО тратят больше средств на оборону, однако такие шаги автоматически не приводят к повышению безопасности стран Альянса.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр, пишет "Голос Америки".

Читайте также:

Увеличение оборонного производства

Кроме того, он отметил, что должны увеличиться частные инвестиции в компании, которые занимаются обороной.

"Цены на военную технику и боеприпасы растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же количество вооружений. Это значит, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности", — подчеркнул адмирал.

Отмечается, что в НАТО увеличивают оборонное производство на фоне вторжения РФ в Украину, ведь после этого спрос стал гораздо больше. Они спешат передать оружие не только нашему государству, но и удовлетворить свои потребности.

Одна из главных проблем — недостаточное количество 155 мм артиллерийских снарядов, которые украинские военные на войне с Россией выпускают до 10 тысяч в день.

Война в Украине

Еще в феврале секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Украина тратит снаряды гораздо быстрее, чем западные страны успевают их производить.

Поэтому Бауэр призвал пенсионные фонды и банки не говорить, что инвестирование в оборонный сектор есть неэтичным.

"Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными доходами. Как мы видим на примере Украины, война — это событие, затрагивающее все общество. Сорок процентов экономики (Украины. — Ред.) испарилось в первые дни войны, это были в значительной степени частные деньги, и этих денег больше нет", — объяснил он.

Кроме того, он обратился к руководителям военных предприятий, чтобы те ускорили наращивание производственных мощностей.

О контрнаступлении ВСУ

Он считает, что наступление Украины идет медленно из-за глубокого минирования армией РФ территории, которую пытаются освободить ВСУ.

"Там огромное количество мин и глубокие минные поля — более 10 км вглубь, с пятью, шестью минами на квадратный метр", — добавил адмирал.

По его словам, украинские военные продвигаются на 200-300 метров в день.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины будет продолжаться долго. По его словам, к этому нужно готовиться.