В НАТО заявили про різке підняття цін на боєприпаси: в чому причина

Виробництво боєприпасів. Ілюстративне фото: BAE Systems

Останнім часом різко зросли ціни на боєприпаси. Це означає, що союзники НАТО витрачають більше коштів на оборону, проте такі кроки автоматично не призводять до підвищення безпеки країн Альянсу.

Про це заявив голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер, пише "Голос Америки".

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Збільшення оборонного виробництва

Крім того, він зазначив, що повинні збільшитися приватні інвестиції в компанії, які займаються обороною.

"Ціни на військову техніку і боєприпаси зростають. Зараз ми платимо дедалі більше і більше за ту саму кількість озброєнь. Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення видатків на оборону справді призведе до підвищення рівня безпеки", — наголосив адмірал.

Зазначається, що у НАТО збільшують оборонне виробництво на тлі вторгнення РФ в Україну, адже після цього попит став набагато більшим. Вони поспішають передати зброю не лише нашій державі, а й задовольнити власні потреби.

Одна з головних проблем — недостатня кількість 155-мм артилерійських снарядів, які українські військові на війні з Росією випускають до 10 тисяч на день.

Війна в Україні

Ще в лютому секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна витрачає снаряди набагато швидшими темпами, ніж західні країни встигають їх виробляти.

Тому Бауер закликав пенсійні фонди та банки не говорити, що інвестування в оборонний сектор є неетичними.

"Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна — це подія, яка зачіпає все суспільство. Сорок відсотків економіки (України. — Ред.) випарувалося в перші дні війни, це були значною мірою приватні гроші, і цих грошей більше немає", — пояснив він.

Крім того, він звернувся до очільників військових підприємств, аби ті прискорили нарощування виробничих потужностей.

Про контрнаступ ЗСУ

Він вважає, що наступ України йде повільно через глибоке мінування армією РФ території, яку намагаються звільнити ЗСУ.

"Там величезна кількість мін і глибокі мінні поля — понад 10 км углиб, з п'ятьма, шістьма мінами на квадратний метр", — додав адмірал.

За його словами, українські військові просуваються на 200-300 метрів на день.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Солтенберг заявив, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго. За його словами, до цього потрібно готуватися.