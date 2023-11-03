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В НБУ объяснили, что побуждает большинство украинских беженцев не спешить с возвращением в Украину

3 ноября 2023 23:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В НБУ объяснили, что побуждает большинство украинских беженцев не спешить с возвращением в Украину
Украинские беженцы в Берлине Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Национальном банке Украины считают, что в следующем году в Украину вернется только около 100 тысяч из более шести миллионов украинских беженцев. Такая ситуация в первую очередь связана с небезопасной обстановкой в стране.

Об этом говорится в обновленном Инфляционном отчете НБУ.

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"Основной причиной невозвращения остаются высокие риски безопасности. Учитывая предположения об их длительной продолжительности и дальнейшей адаптации украинцев за рубежом, возвращение мигрантов в течение прогнозного периода будет медленнее, чем ожидалось ранее. Так, в течение 2024 года вернется около 100 тысяч мигрантов, а в 2025 году — ориентировочно 700 тысяч человек", — говорится в документе.

Нацбанк констатирует, что в течение третьего квартала 2023 года количество вернувшихся в Украину мигрантов было меньше, чем ожидалось. По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины сократилось до 6,2 млн на конец сентября с 6,3 млн в июне. О 100 тысячах мигрантах, вернувшихся в течение августа, сообщала и Госпогранслужба Украины.

Доля беженцев, желающих остаться за границей, растет

В НБУ отмечают, что значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться за границей в дальнейшем растет.

В то же время, в Нацбанке обратили внимание, что ряд стран, в том числе тех, где сейчас находится наибольшее количество вынужденных мигрантов из Украины (Германия, Польша и Чехия), объявили о сворачивании программ поддержки мигрантов из Украины или о планах осуществить это в будущем.

На этом фоне часть мигрантов может рассмотреть возвращение на Родину уже в 2024 или изменить страну пребывания.

Ранее мы сообщили, что в правительстве Соединенных Штатов приняли решение о выделении 1,48 млн евро украинским беженцам. Деньги получат организации, помогающие украинцам в Литве.

Напомним, в Чехии на начало осени 2023 года насчитывалось около 70 тысяч беженцев из Украины из числа уязвимых категорий. Такие граждане имеют право на социальные выплаты и особые льготы.

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