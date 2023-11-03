В НБУ пояснили, що спонукає більшість українських біженців не поспішати з поверненням до України

Українські біженці в Берліні. Фото: Reuters

У Національному банку України вважають, що наступного року в Україну повернеться лише близько 100 тисяч із понад шести мільйонів українських біженців. Така ситуація в першу чергу пов'язана з небезпечною ситуацією в країні.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті НБУ.

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"Основною причиною неповернення лишаються високі безпекові ризики. З огляду на припущення про їх довшу тривалість та подальшу адаптацію українців за кордоном, повернення мігрантів упродовж прогнозного періоду буде повільнішим, ніж очікувалося раніше. Так, упродовж 2024 року повернеться близько 100 тисяч мігрантів, а у 2025 році — орієнтовно 700 тисяч осіб", — йдеться у документі.

Нацбанк констатує, що упродовж третього кварталу 2023 року кількість мігрантів, що повернулися до України, була меншою, ніж очікувалося. За даними ООН, кількість мігрантів поза межами України скоротилася до 6,2 млн на кінець вересня з 6,3 млн у червні. Про 100 тисяч мігрантів, які повернулися упродовж серпня, повідомляла і Держприкордонслужба України.

Частка біженців, які хочуть залишитися за кордоном, зростає

В НБУ зауважують, що значна частина зовнішніх мігрантів планує повернутися в Україну, але частка тих, хто бажає залишитися за кордоном, надалі зростає.

Водночас у Нацбанку звернули увагу, що низка країн, зокрема тих, де зараз перебуває найбільша кількість вимушених мігрантів з України (Німеччина, Польща та Чехія), оголосили про згортання програм підтримки мігрантів з України або про плани здійснити це в майбутньому.

На цьому тлі частина мігрантів може розглянути повернення на Батьківщину вже у 2024 році або змінити країну перебування.

Раніше ми повідомяли, що в уряді Сполучених Штатів ухвалили рішення про виділення 1,48 млн євро українським біженцям. Гроші отримають організації, які допомагають українцям у Литві.

Нагадаємо, у Чехії станом на початок осені 2023 року налічувалося близько 70 тисяч біженців з України з числа вразливих категорій. Такі громадяни мають право на соціальні виплати та особливі пільги.