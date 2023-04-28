В Нидерландах судили донора спермы, которій стал отцом 550 детей

В Нидерландах донор спермы стал отцом для 550 детей. Фото: fertilitysolutionsagency

Мария Кагал Редактор международного отдела

Житель Нидерландов стал отцом 550 детей путем донорства спермы в своей стране и за границей. Голландский суд запретил мужчине продолжать свою деятельность.

Об этом сообщает издание AP News.

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Судья Окружного суда Гааги постановил запретить мужчине продолжать донатить сперму. Истцом по делу стала мать ребенка, зачатого от донора, и фонд, представляющий интересы других родителей.

"Я надеюсь, что это решение приведет к запрету массового донорства и распространится, как нефтяное пятно, на другие страны. Мы должны стать бок о бок вокруг наших детей и оградить их от этой несправедливости", — сказала мать ребенка, которую называют Евой в своем заявлении.

Суд отметил, что по законам Нидерландов, один человек имеет право стать донором максимально для 25 детей от 12 матерей. Обвиняемый лгал матерям по истории донорства.

Муж по имени Джонатан М. предоставлял сперму нескольким голландским клиникам репродуктивной медицины и клинике в Дании, а также многим другим людям через рекламу и интернет-форумы.

Адвокат мужчины заявил, что тот просто хотел помочь родителям, которые иначе не смогли бы иметь детей. Однако судью такая позиция благих намерений не убедила.

"Все эти родители теперь столкнулись с тем, что дети в их семье являются частью огромной сети родства, с сотнями сводных братьев и сестер, которых они не выбирали. Это должно или может иметь негативные психосоциальные последствия для детей. Поэтому в их интересах, чтобы эта семейная сеть не расширялась дальше", — сказал судья.

Суд обязал Джонатана М. немедленно прекратить все донации. За каждое последующее нарушение мужчине придется заплатить штраф в 100 000 евро.