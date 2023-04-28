В Нідерландах судили донора сперми, який став батьком 550 дітей

В Нідерландах донор сперми став батьком для 550 дітей. Фото: fertilitysolutionsagency

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Житель Нідерландів став батьком 550 дітей шляхом донорства сперми в своїй країні та закордоном. Голландський суд заборонив чоловікові продовжувати свою діяльність.

Про це повідомляє видання AP News.

Читайте також:

Деталі

Суддя Окружного суду Гааги постановив заборонити чоловікові продовжувати донатити сперму. Позивачем у справі стала матір дитини, зачатої від донора, та фонд, що представляє інтереси інших батьків.

"Я сподіваюся, що це рішення призведе до заборони масового донорства і пошириться, як нафтова пляма, на інші країни. Ми повинні стати пліч-о-пліч навколо наших дітей і захистити їх від цієї несправедливості", — сказала матір дитини, яку називають Євою, у своїй заяві.

Суд зазначив, що, за законами Нідерландів, один чоловік має право стати донором максимально для 25 дітей від 12 матерів. Обвинувачений брехав матерям щодо своєї історії донорства.

Чоловік на ім'я Джонатан М. надавав сперму кільком голландським клінікам репродуктивної медицини і клініці в Данії, а також багатьом іншим людям через рекламу та інтернет-форуми.

Адвокат чоловіка заявив, що той просто хотів допомогти батькам, які інакшим шляхом не змогли б мати дітей. Однак суддю така позиція добрих намірів не переконала.

"Усі ці батьки тепер зіткнулися з тим, що діти в їхній родині є частиною величезної мережі спорідненості, з сотнями зведених братів і сестер, яких вони не вибирали. Це має або може мати негативні психосоціальні наслідки для дітей. Тому в їхніх інтересах, щоб ця родинна мережа не розширювалася далі", — сказав суддя.

Суд зобов'язав Джонатана М. негайно припинити всі донації. За кожне наступне порушення чоловік муситиме сплатити штраф у 100 000 євро.